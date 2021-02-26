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Москва

Собянин считает, что Москва преодолела самые страшные события пандемии 

ТАСС 36 минут назад
Собянин: Москва преодолела самые страшные события пандемии
Фото: ТАСС
Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавирусной инфекции и готова к новым вызовам, если они произойдут. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Значительная часть [жизни города] и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже, если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, — мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад", — сказал Собянин в ходе коллегии "Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год".

Работа Роспотребнадзора

Собянин вручил сотрудникам столичного управления благодарности. "С большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в вашей коллегии. Мы действительно в этот период времени стали одной большой командой, которая работает над одними целыми и решает одни и те же проблемы. Это было всегда, но не так очевидно, как за этот год", — сказал Собянин.
Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса
Он добавил, что роль сотрудников столичного управления Роспотребнадзора в борьбе с эпидемией коронавируса огромна. По его словам, они находились на самых сложных участках с первых дней этой борьбы — в аэропорту, городском транспорте, торговых объектах, в домах заболевших.

"Это огромные риски, сложность, и некоторые из вас просто изолировали себя от семей на этот период. Я не знаю ни одного случая, чтобы из вашей службы отказались идти на передовую, бороться и защищать москвичей. Можете гордиться, что вы своей работой и самоотверженным трудом спасли многих и многих людей. От имени горожан хочу вас сказать спасибо, поблагодарить вас", — сказал мэр.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также поблагодарил сотрудников управления за работу и отметил, что 2020 год "не обещал" быть политическим, но коронавирус изменил жизнь общества и государственных институтов. По его словам, благодаря совместной работе всех органов власти Москва движется к победе над вирусом. "Вы для москвичей стали ангелами спасения, которые предостерегали от ошибок, которые они могли совершить", — сказал он.

Год вызовов

Мэр добавил, что при встрече юбилейного 2020 года, он думал, что это будет "самый хороший год — никаких выборов, никаких политических мероприятий, все спокойно и с бюджетом все хорошо, и экономическая ситуация управляется, все отлично". Он отметил, что количество гуляющих в новогоднюю ночь 2020 года было рекордным за историю Москвы.

"О катастрофах мы слышали, смотрели фильмы, о пандемиях и эпидемиях знали плохо. Самое страшное, что мы видели в этих фильмах, мы начали наблюдать в отдельных странах — потеря контроля за ситуацией, хаос, смятение, страх, и ощущение людей, что они брошены и остались один на один с проблемой, эпидемией, что нет возможности их положить в больницу и оказать медицинскую помощь. Это было бы самым страшным исходом событий, но у нас этого не произошло благодаря нашей совместной работе", — сказал мэр.

Собянин добавил, что Москва была на передовой в борьбе с коронавирусом в силу ряда объективных причин.
По его словам, выйти из данной ситуации достойно было непростой задачей для столицы. В Москве за несколько недель были реорганизованы системы здравоохранения, контроля работы городских служб и т. д. "Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, если бы при вашей помощи мы быстро и эффективно не стали бы переводить в новый режим работы московское здравоохранение, я думаю, что жертв было бы гораздо больше", — сказал Собянин.
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