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Строительство Южной рокады в Москве завершили более чем на половину 

РИА Недвижимость и ещё 2 1 час назад
Строительство Южной рокады выполнено на 50%
Фото: РИА Новости
Строительство Южной рокады в Москве выполнено более чем на половину, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Проект строительства Южной рокады разбит на девять участков. К настоящему времени построено три отрезка магистрали, еще на четырех ведутся активные работы, по двум прорабатываются проекты. В целом готовность Южной рокады составляет 51%", — приводятся в сообщении слова заммэра по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарёва.

Как указывается в нем, сейчас идет строительство на участках от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский парк до МКАД. Параллельно реконструируются участки Донецкой улицы от Курьяновской набережной до Подольской улицы, а также участок МКАД от Каширского до Бесединского шоссе.
Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей Москвы. Трасса длиной около 40 километров пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомагистрали города — МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинскую улицу.
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