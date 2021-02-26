Строительство Южной рокады выполнено на 50%

Строительство Южной рокады в Москве выполнено более чем на половину, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Проект строительства Южной рокады разбит на девять участков. К настоящему времени построено три отрезка магистрали, еще на четырех ведутся активные работы, по двум прорабатываются проекты. В целом готовность Южной рокады составляет 51%", — приводятся в сообщении слова заммэра по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарёва.

Как указывается в нем, сейчас идет строительство на участках от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский парк до МКАД. Параллельно реконструируются участки Донецкой улицы от Курьяновской набережной до Подольской улицы, а также участок МКАД от Каширского до Бесединского шоссе.