Минувшая ночь стала самой теплой с начала зимы

В Москве ночь на 26 февраля стала самой теплой с начала зимы, сообщает портал «Метеоновости».
«Днем 25 февраля в столичный регион стал поступать очень теплый воздух, и температура воздуха начала расти, максимальная днем на ВДНХ достигла 2,1 градусов. Ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила плюс 4 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму», — говорится в сообщении.
По информации синоптиков, прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было зафиксировано плюс 3,8 градуса.