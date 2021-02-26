Минувшая ночь стала самой теплой с начала зимы

«Днем 25 февраля в столичный регион стал поступать очень теплый воздух, и температура воздуха начала расти, максимальная днем на ВДНХ достигла 2,1 градусов. Ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила плюс 4 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму», — говорится в сообщении.