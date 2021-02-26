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Погода в Москве: Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала зимы 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Минувшая ночь стала самой теплой с начала зимы
Фото: ТАСС
В Москве ночь на 26 февраля стала самой теплой с начала зимы, сообщает портал «Метеоновости».

«Днем 25 февраля в столичный регион стал поступать очень теплый воздух, и температура воздуха начала расти, максимальная днем на ВДНХ достигла 2,1 градусов. Ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила плюс 4 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму», — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было зафиксировано плюс 3,8 градуса.
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Новости Москвы , Погода
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