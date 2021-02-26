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Центры госуслуг в Москве запустили сервис видеоконсультаций 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Центры госуслуг запустили сервис видеоконсультаций
Фото: ТАСС
Жители Москвы смогут получить онлайн-консультации от сотрудников центров госуслуг, на портале mos.ru появилась возможность записаться на консультацию со специалистами центров "Мои документы" посредством видеосвязи. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Цифровизация социальной сферы столицы — бесспорно один из наших приоритетов. Мы понимаем, как дорого время в современном мегаполисе, поэтому стремимся перевести максимальное количество сервисов в онлайн. Так, мы рады заявить, что теперь москвичи могут получать консультации о получении ряда услуг социального направления от специалистов центров "Мои документы" в дистанционном формате — без личного посещения офиса", — сказала Ракова.

По ее словам, порядок работы был организован так, чтобы у горожан была возможность выбрать удобное время для видеоконсультации и получить необходимую информацию прямо со смартфона или компьютера. В дальнейшем планируется расширить перечень услуг, по которым будут доступны консультации.
В разделе "Услуги" заявителю необходимо выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее выбрать услугу "Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки". После бронирования удобной даты и времени онлайн-встречи нужно указать адрес электронной почты, куда будет направлена ссылка с приглашением на видеоконсультацию. На этой же странице в соответствующем поле заявитель указывает интересующий вопрос (из предложенного перечня). Консультации доступны с 09:00 до 20:00, длительность одного сеанса составляет до 20 минут.
"Пока темы консультаций связаны с востребованными услугами социального направления. Например, специалист поможет узнать порядок получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) капитал, бесплатной санаторно-курортной путевки через органы социальной защиты населения, региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных социальных выплат семьям с детьми и других важных социально значимых услуг. В дальнейшем планируется расширение видеоконсультаций на все доступные в центрах услуги, а также возможность общения с представителями других ведомств. Отметим, что онлайн-встречи носят информационный характер", — пояснила Ракова.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Mos.ru
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