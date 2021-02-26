В библиотеках Москвы ввели единый читательский билет

Единый электронный читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают во всех городских библиотеках Москвы . Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра.

"Во всех городских библиотеках — их в Москве 440 — сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 млн изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы", — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что жителей Москвы уже оформили 470 тыс. единых электронных читательских билетов. В прошлом году горожане получили более 6 млн изданий по ЕЧБ.

В публикации уточняется, что последними к ЕЧБ присоединились Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара, Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова и Центральная городская деловая библиотека.

Единый читательский билет — пластиковая карта со штрих-кодом и уникальным номером. Его начали выдавать в Москве в конце 2018 года. Библиотекарь в единой системе при считывании штрих-кода может увидеть информацию о пользователе: его фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты, книги, которые ранее взял читатель. Чтобы получить ЕЧБ, нужно прийти в городскую библиотеку с паспортом. А для оформления карты ребенку необходимо, чтобы его сопровождал кто-то из родителей (или официальный представитель) и предъявил паспорт.