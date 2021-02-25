Воробьев: Мы действуем единой командой с Москвой 

«До пандемии мы в год росли на 80-90 тысяч в год. Это абсолютное лидерство по количеству прироста населения. Новые микрорайоны — это новые дороги, новая система управления, новые маршруты общественного транспорта. Все это требует постоянного взаимодействия с Москвой, здесь мы действуем единой командой. Не только на уровне «мэр — губернатор», но и все наши коллеги, команды взаимодействуют тесно друг с другом», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».