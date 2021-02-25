Депутат Мосгордумы: Место для памятника Александру Невскому должно быть удобным 

— Еще один знак признания его огромной роли в истории нашего Отечества, безусловно, лишним не будет, — сказал Александр Семенников. — Единственно, о чем я бы очень хорошо подумал, — это выбор места для памятника. Оно должно быть, как принято говорить, знаковым, а не просто удобным.