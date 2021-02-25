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Москва

В московском метро объяснили закупку экранов с камерами слежения 

РИА Новости 50 минут назад
В пресс-службе московского метрополитена заявили РИА Новости, что видеокамеры в экранах, которые появятся в этом году на станциях, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей, однако не ответили, кто получит доступ к ним.
Ранее "Коммерсант" опубликовал информацию, что власти Москвы установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. По данным газеты, они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и "праздношатания". Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта — более 932 миллионов рублей, поставка и монтаж оборудования должны быть исполнены в 2021 году — на протяжении 270 календарных дней с момента заключения контракта. Подать заявку на участие можно до 4 марта.

"Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации. Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей", — рассказали в пресс-службе.

Однако на вопрос о том, кто получит доступ к информации, в пресс-службе не ответили.
В московском метро объяснили появление камер в туалетах
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы , РИА Новости
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