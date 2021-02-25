В Москве допустили минимум ограничений к лету 

Ближе к лету ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Мосвке могут быть сведены к минимуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заммэра столицы Владимира Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что показатели заболеваемости в Москве постепенно снижаются. Поэтому через несколько месяцев, если тенденция сохранится, в столице останутся «минимальные ограничения», пояснил Ефимов.

Заместитель градоначальника также оценил, как столичный бизнес оправляется от последствий пандемии. Например, сфера гостеприимства и общепит, по его словам, еще не восстановились. Чуть лучше дела обстоят в развлекательной отрасли: после снятия большинства ограничений предприятия начали фиксировать рост выручки и увеличение числа посетителей массовых мероприятий.