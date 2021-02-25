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Москва

В Москве допустили минимум ограничений к лету 

Елена Прошина 2 часа назад
В Москве допустили минимум ограничений к лету
Фото: ТАСС
Ближе к лету ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Мосвке могут быть сведены к минимуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заммэра столицы Владимира Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что показатели заболеваемости в Москве постепенно снижаются. Поэтому через несколько месяцев, если тенденция сохранится, в столице останутся «минимальные ограничения», пояснил Ефимов.
Заместитель градоначальника также оценил, как столичный бизнес оправляется от последствий пандемии. Например, сфера гостеприимства и общепит, по его словам, еще не восстановились. Чуть лучше дела обстоят в развлекательной отрасли: после снятия большинства ограничений предприятия начали фиксировать рост выручки и увеличение числа посетителей массовых мероприятий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице пандемия коронавируса отступает. Градоначальник подчеркнул, что впереди еще много работы, но предварительные результаты уже можно подвести. Так, сегодня можно с уверенностью заявлять, что столичные медики выдержали экстремальную нагрузку, отметил мэр. По его словам, не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , Сергей Собянин , Ведомости
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