В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником лайт» 

В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник лайт» сделали прививки», — цитирует её ТАСС.
Ракова добавила, что объёмы вакцинации будут увеличиваться по мере прохождения участниками исследований медобследования.
«Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — рассказала заммэра Москвы.