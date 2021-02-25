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Москва

В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником лайт» 

RT на русском и ещё 26 25 февраля 2021
В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником лайт»
Фото: РИА Новости
В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник лайт» сделали прививки», — цитирует её ТАСС.

Ракова добавила, что объёмы вакцинации будут увеличиваться по мере прохождения участниками исследований медобследования.

«Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — рассказала заммэра Москвы.

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Новости Москвы , Анастасия Ракова , ИТАР-ТАСС
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