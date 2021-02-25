Потепление в Москве ухудшило ситуацию на дорогах

Москве после ночного снегопада утром 25 февраля пошел ледяной дождь. К 9 часам утра в столице были уже восьмибалльные пробки.

За ночь в Москве потеплело на 20 градусов до минус 4 градусов и выпала четверть месячной нормы осадков. Толщина снега увеличилась еще на 9 миллиметров. В четверг в течение дня москвичей ждут гололед и мокрый снег с дождем, предупреждают синоптики.

В водительских чатах дорогу утром называли «жуткой»: очень скользко и не чищено. Особенно сложно выехать из дворов, много мелких аварий, заторы во всем городе. О том, как ехала Москва, рассказал таксист Юрий — он на линии с самого утра.

«На удивление, в 5 часов начали работать дорожники, причем и на тротуарах работали, и на дорогах, чего не было 13-го числа. Сегодня прямо шевелились. В 5 часов шел ледяной дождь, довольно неприятно было, замерзали на ходу и стекла, и машина. По крайней мере там, где я ездил, на основных вылетных дорогах дорожники работали. Я думаю, пробки будут еще больше нарастать, поскольку сейчас температура будет повышаться, снег будет превращаться в мокрый и моментально накатываться в лед. Сегодня будет, конечно, очень и очень напряженно. По дворам вообще практически невозможно проехать. Я даже не могу привести пример, где бы я приехал и двор был бы почищен. Зачастую просто согласовываешь с пассажиром, чтобы ждать возле дома, потому что если во двор заехать, то не развернуться, еще и можно машину на брюхо посадить».

В Москве уже полтора месяца идут сильные снегопады, коммунальные службы только успевают вывозить старый снег — как город снова засыпает. На снегоплавильных станциях собирались длинные очереди из грузовиков.

Из-за скачка температур под снегом образовалась уверенная корка льда — передвигаться сегодня опасно, говорит таксист Александр.

«Лед практически везде, и под снегом много льда. Аварий просто куча, причем бестолковых аварий, типа поцеловались на пустой дороге. Пробки начались, как всегда, сразу же, думаю, дальше будет хуже. У нас чистится в основном в центре Москвы для показухи, как я это вижу. А чуть дальше после «трешки» не очень хорошо все чистят, особенно маленькие улочки, везде эти груды снега лежат. В спальных районах вообще все в снегу. 100% сегодня будет вечером 10 баллов, Москва постоит часов до 10 вечера, дальше потихоньку все разъедутся. Одно радует — завтра пятница, не все поедут на машинах. Я думаю, что завтра все-таки немножко полегче будет».

По прогнозу дептранса, Москву к вечеру ожидают восьми-девятибалльные пробки. По оценкам синоптиков, в течение дня в столице потеплеет до плюс 4 градусов. Ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди, а также туманы и гололедица, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина

Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России:

«Характер погоды в Московском регионе меняется, это уже заметно, температура резко повысилась. Если в начале ночи было минус 13 градусов, то к утру уже минус 5 градусов. И можно сказать, что оттепель уже на границе с Центральным федеральным округом: в Смоленске утром было плюс 2 градуса, в Петербурге — плюс 2 градуса, в Калининграде — плюс 5 градусов. Нас тоже ждет оттепель, температура днем сегодня плюс 1-3 градуса. Западный ветер будет довольно свежим, 7-12 метров в секунду. Будет облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен гололед. При потеплении вероятность гололеда уже гораздо меньше. Вечером на Московский регион может опуститься туман, и на почищенных тротуарах сильная гололедица, надо быть осторожными. В дальнейшем температура будет повышаться еще дальше, до экстремально высоких значений. Днем 26 февраля плюс 4-6 градусов, ожидаем небольшой дождь и мокрый снег. Можно сказать, что сегодня высота снежного покрова наивысшая за эту зиму, дальше он будет из-за оттепели, из-за осадков в виде дождя подтаивать и постепенно уменьшаться. Почти весь февраль стояла морозная погода, то есть повышенный фон атмосферного давления, и такой резкий перепад температуры сопровождался и резким перепадом атмосферного давления, то есть его падением».