Несколько трамваев задерживаются на Чистопрудном бульваре 

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На Чистопрудном бульваре по техническим причинам задерживаются трамваи № А, 3, 39. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.

"Маршруты временно изменены, будьте внимательны", — говорится в сообщении.

Накануне в районе метро "Авиамоторная" по техническим причинам задерживались трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра. Вместо них для удобства пассажиров работали автобусы.

Позже движение трамваев было восстановлено.

Подробнее: https://www. m24.ru/news/transport/26022021/154459?utm_source=CopyBuf