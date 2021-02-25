Восемь новых промышленных предприятий появятся в Москве 

"15,8 гектара городской земли выделено в прошлом году инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Еще под один проект инвестор получил землю в этом году. На земельных участках, переданных в аренду на шесть лет, будут созданы более 240 тыс. квадратных метров производственных площадей", — говорится в сообщении.