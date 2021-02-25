В Московском регионе потеплеет до плюс 4 градусов

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В четверг в Москве Подмосковье ожидается облачная погода, в некоторых районах пройдут осадки, температура воздуха может подняться до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атлантический циклон принесет в регион теплый и влажный воздух.

«Температура воздуха повысится, в послеполуденные часы в Москве до плюс 2 — 4, по области — минус 1 — плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха — около 80%», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление понизится, в середине дня оно будет 747 миллиметров ртутного столба.

Синоптики добавляют, что у метеозависимых граждан такая погода может вызвать недомогание. Им лучше строго соблюдать рекомендации врача, своевременно принимать назначенные лекарства.