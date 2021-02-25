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В Москве начался опрос о памятнике на Лубянской площади 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
В Москве начался опрос о памятнике на Лубянской площади
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 19 февраля, состоялось заседание Совета Общественной палаты города Москвы. Встреча была посвящена обсуждению вопроса формирования культурного пространства в районе Лубянской площади.
По итогам заседания Совет Общественной палаты Москвы принял решение о проведении с 25 февраля опроса горожан по установке памятника на Лубянской площади. Москвичи смогут выбрать из двух вариантов: памятник Александру Невскому или памятник Феликсу Дзержинскому.
Учитывая высокий общественный резонанс по данной теме, Общественная палата обратилась к средствам массовой информации, в том числе к «Вечерней Москве», с просьбой об информационной поддержке мероприятия. В этой связи на сайте vm.ru проводится опрос, в котором можно принять участие по ссылке https://vm.ru/polls.
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Новости Москвы , Александр Невский , Феликс Дзержинский , Общественная палата России
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