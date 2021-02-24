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Москва

8‑балльные заторы образовались на столичных дорогах 

РИАМО и ещё 1 36 минут назад
Пробки в столице достигли восьми баллов
Фото: В Подмосковье
В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Житной, Люблинской и Красноказарменной улицах, Зубовском и Смоленском бульварах, Москворецкой набережной, проспекте Мира и других. Помимо этого, серьезные проблемы с движением на востоке, северо-востоке и западе города.
К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 7 баллов, к 21:00 — до 4 баллов.
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