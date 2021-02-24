Пробки в столице достигли восьми баллов

Москве в среду вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Житной, Люблинской и Красноказарменной улицах, Зубовском и Смоленском бульварах, Москворецкой набережной, проспекте Мира и других. Помимо этого, серьезные проблемы с движением на востоке, северо-востоке и западе города.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 7 баллов, к 21:00 — до 4 баллов.