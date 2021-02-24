Фестиваль спорта пройдет на ВДНХ с 27 февраля по 22 мая 

Москве на ВДНХ с 27 февраля по 22 мая 2021 года будет проходить Фестиваль спорта, организаторами которого выступают Автономная некоммерческая организация "Московский спорт" и ВДНХ при поддержке столичного департамента спорта.

В течение указанного периода москвичи смогут посещать лекции и мастер-классы от известных спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт (BMX, MTB), вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу. По мнению организаторов, это будет стимулировать горожан заниматься спортом. В рамках проекта запланировано проведение 14 лекций. В частности, 27 февраля сноубордист, участник международных соревнований Денис Бонус выступит на тему "Русский сноубординг — какой он?", а представитель российского бегового сообщества Алексей Лихарев прочитает лекцию "Мы — то, что бежим!"

Лекции будут дублироваться в формате онлайн на YouTube-канале Московский спорт. Ранее сообщалось, что единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" будет создана уже в этом году. Первыми протестируют новую платформу семь общероссийских спортивных федераций и шесть регионов России — Мордовия, Татарстан, Белгородская, Оренбургская, Ульяновская области и ХМАО.

Внедрение системы позволит повысить доступность спорта и физкультуры за счет информирования граждан об онлайн-услугах.