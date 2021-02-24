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Фестиваль спорта пройдет на ВДНХ с 27 февраля по 22 мая 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Фестиваль спорта пройдет на ВДНХ с 27 февраля по 22 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве на ВДНХ с 27 февраля по 22 мая 2021 года будет проходить Фестиваль спорта, организаторами которого выступают Автономная некоммерческая организация "Московский спорт" и ВДНХ при поддержке столичного департамента спорта.
В течение указанного периода москвичи смогут посещать лекции и мастер-классы от известных спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт (BMX, MTB), вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу. По мнению организаторов, это будет стимулировать горожан заниматься спортом. В рамках проекта запланировано проведение 14 лекций. В частности, 27 февраля сноубордист, участник международных соревнований Денис Бонус выступит на тему "Русский сноубординг — какой он?", а представитель российского бегового сообщества Алексей Лихарев прочитает лекцию "Мы — то, что бежим!"
Также для москвичей будут выступать чемпион мира по скалолазанию Алексей Рубцов, баскетболист Денис Бергман, президент Федерации воркаута Московской области Михаил Китаев, первый российский чемпион мира по скейтбордингу Максим Круглов, призеры международных соревнований по велоспорту BMX и MTB Константин Андреев и Павел Алехин, вейкбордист Никита Терсков и другие.
Лекции будут дублироваться в формате онлайн на YouTube-канале Московский спорт. Ранее сообщалось, что единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" будет создана уже в этом году. Первыми протестируют новую платформу семь общероссийских спортивных федераций и шесть регионов России — Мордовия, Татарстан, Белгородская, Оренбургская, Ульяновская области и ХМАО.
Внедрение системы позволит повысить доступность спорта и физкультуры за счет информирования граждан об онлайн-услугах.
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Новости Москвы , Максим Круглов , Алексей Рубцов , Константин Андреев , Павел Алехин
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