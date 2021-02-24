Дом по реновации построят с помощью BIM-моделирования

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Четырехсекционный дом на 110 квартир возведут в районе Нагатинский Затон с применением BIM-моделирования. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, эта технология основана на использовании 3D-моделей и используется при проектировании и строительстве зданий.

Создаваемая модель основана на результатах обработки всей технологической, архитектурно-конструкторской, экономической и другой информации об объекте. Леонов добавил, что проект станет одним из пилотных в рамках программы реновации.

Дом расположится по адресу: улица Судостроительная, владение 15.