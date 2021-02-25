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Более 25 тысяч москвичей уже расселили по программе реновации 

Москва24 и ещё 4 26 минут назад
Более 25 тыс. москвичей расселили по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новое жилье уже переехали 25,1 тысячи участников программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Заммэра отметил, что с момента старта программы организовано расселение 33,9 тысячи жителей из 224 домов.

"Реализация программы реновации идет полным ходом. Достигнут очередной знаковый рубеж — число ее участников, переселенных в новое жилье, превысило 25 тысяч", — заявил Бочкарёв.

Всего на сегодняшний день в столице построено уже 98 домов по программе реновации общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Из них 77 уже переданы под заселение.
Ранее сообщалось, что более 200 семей переедут по программе реновации в Тимирязевский район до конца июня 2021 года. На первом этапе в районе предстоит расселить 11 домов, в которых проживают около 2 тысяч человек.
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