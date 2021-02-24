Семейный фестиваль пройдет на ВДНХ 27 февраля 

Семейный фестиваль "День открытых планов" состоится на "Городской ферме" ВДНХ 27 февраля. Для гостей подготовлены творческие активности, квесты и барабанное шоу, об этом в среду сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Праздник для всей семьи пройдет в пространстве "Городской фермы" ВДНХ 27 февраля с 11:00 до 18:00. Во избежание очередей билеты лучше покупать заранее онлайн на странице комплекса. Партнер фестиваля — творческий проект Chilling Mama", — говорится в сообщении.

В программе фестиваля запланированы различные творческие активности. Например, в мастерских посетителям предложат поиграть в настольные игры, сделать игрушки из сена и арт-объект "Ловец снов".

Кроме этого, отдельная программа пройдет на улице. Так, для гостей организуют экскурсию, где можно будет познакомиться с обитателями комплекса: северным оленем, альпака, камерунскими козами, индийскими коровами зебу и другими. Также можно будет принять участие в квестах, на которых дети узнают о важности дружбы между человеком и лесом. Помимо этого, на улице пройдет барабанное шоу.