Почти две месячных нормы осадков выпало в Москве с начала февраля

«Ночью 25 февраля столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт североатлантического циклона, который и стал причиной снегопада. В Москве, на ВДНХ, в Тушино и МГУ, выпало по 7 мм осадков, на Балчуге 6 мм. Ночной снег довольно равномерно прикрыл столичную землю, прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 см. С учетом прошедшей ночи за февраль 2021 года в Москве выпало 67,4 мм осадков, что составляет почти 190% месячной нормы», — говорится в сообщении.