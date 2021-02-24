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Погода в Москве: почти две месячных нормы осадков выпало в столице с начала февраля 

Агентство «Москва» и ещё 3 24 февраля 2021
Почти две месячных нормы осадков выпало в Москве с начала февраля
Фото: РИА Новости
В Москве с начала февраля уже выпало 190% месячной нормы осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Ночью 25 февраля столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт североатлантического циклона, который и стал причиной снегопада. В Москве, на ВДНХ, в Тушино и МГУ, выпало по 7 мм осадков, на Балчуге 6 мм. Ночной снег довольно равномерно прикрыл столичную землю, прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 см. С учетом прошедшей ночи за февраль 2021 года в Москве выпало 67,4 мм осадков, что составляет почти 190% месячной нормы», — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, к утру 25 февраля высота снежного покрова в Москве составила: на ВДНХ — 57 см, в Тушино — 61 см, на Балчуге — 64 см, в МГУ — 65 см, в Измайлово — 74 см.
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Новости Москвы , Погода , МГУ , Иркутск , Иркутская Область
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