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Трехколесные электровелосипеды для доставки еды протестируют в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 2 3 часа назад
Электровелосипеды для доставки еды протестируют в столице
Фото: РИА Новости
В Москве протестируют трехколесные электровелосипеды для доставки еды, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В рамках московской программы пилотного тестирования инновационных решений испытают трехколесные электровелосипеды в сфере доставки еды. Электротрайк за счет высокой маневренности и своих габаритов может оперативно двигаться в потоке автомобилей. Он не требует значительных физических нагрузок от курьера, неприхотлив в ремонте и обслуживании и развивает скорость до 50 км/ч. Кроме того, установленный на нем мотор Mid-Drive позволяет беспрепятственно доставлять груз в любых погодных условиях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в роли оператора программы выступает агентство инноваций Москвы, подведомственное департаменту предпринимательства и инновационного развития. В испытании примет участие сеть ресторанов японской еды «Нияма» и конструкторское бюро имени Теслы. Главная задача эксперимента — доставка еды менее чем за 15-20 минут в радиусе 3-5 км с сохранением затрат на логистику на рыночном уровне.

«К настоящему моменту в Москве испытали более 50 инноваций. В этом году планируется протестировать еще не менее 40 решений в таких направлениях, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

В пресс-службе напомнили, что программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года. Она позволяет разработчикам испытывать свои решения в условиях городской среды, оценивать перспективы и конкурентоспособность своих разработок, а также совершенствовать их до вывода на рынок.
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