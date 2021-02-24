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Офисный квартал появится в районе станции метро «Белорусская» в столице 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Офисный квартал появится в районе станции метро «Белорусская»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Власти столицы согласовали проект строительства второй очереди офисного квартала Stone Towers у станции метро «Белорусская». Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.
Отмечается, что новый офисный квартал разместится по адресу: Бумажный проезд, владение 19. В бизнес-центре планируется предоставить около 11 тысяч рабочих мест.

— Девелопер Stone Hedge получил разрешение на строительство административно-делового комплекса из двух башен в рамках реализации второй очереди офисного квартала Stone Towers, — говорится в сообщении.

Уточняется, что две башни здания объединят одноуровневым стилобатом. В этой части расположится основная инфраструктура. Ей круглые сутки смогут пользоваться как резиденты офисов, так и жители района. На территории будет проведено комплексное благоустройство. Центральным элементом станет парк площадью почти пять тысяч квадратных метров.
Всего в бизнес-центре планируется соорудить четыре башни. Их общая площадь составит 102 тысяч квадратных метров. Ранее уже было получено разрешение на строительство первой башни. На данный момент на объекте поводятся монолитные работы.
Завершить строительство офисного квартала планируется в конце 2023 года, передает Интерфакс.
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