Офисный квартал появится в районе станции метро «Белорусская»

Власти столицы согласовали проект строительства второй очереди офисного квартала Stone Towers у станции метро «Белорусская». Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что новый офисный квартал разместится по адресу: Бумажный проезд, владение 19. В бизнес-центре планируется предоставить около 11 тысяч рабочих мест.

— Девелопер Stone Hedge получил разрешение на строительство административно-делового комплекса из двух башен в рамках реализации второй очереди офисного квартала Stone Towers, — говорится в сообщении.

Уточняется, что две башни здания объединят одноуровневым стилобатом. В этой части расположится основная инфраструктура. Ей круглые сутки смогут пользоваться как резиденты офисов, так и жители района. На территории будет проведено комплексное благоустройство. Центральным элементом станет парк площадью почти пять тысяч квадратных метров.

Всего в бизнес-центре планируется соорудить четыре башни. Их общая площадь составит 102 тысяч квадратных метров. Ранее уже было получено разрешение на строительство первой башни. На данный момент на объекте поводятся монолитные работы.