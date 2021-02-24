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Москва

На Малой Ордынке отреставрируют дом Островского 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
На Малой Ордынке отреставрируют дом Островского
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом-музей Александра Николаевича Островского на Малой Ордынке планируют отреставрировать, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Дом был построен в 1822 году. На рубеже 1870–1880-х годов он перестраивался. В итоге до наших дней сохранилось двухэтажное деревянное строение на кирпичном фундаменте", — говорится в материале.

Как уточняется, в советское время в здании сначала располагались коммунальные квартиры, а затем дом передали Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина. Музей Островского открылся в доме в 1984 году.
Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что в здании проводили масштабную реставрацию в 1970-х годах.

"Нынешние восстановительные работы коснутся всех деревянных элементов здания. Исторический сруб будут перебирать и реставрировать. Кроме того, специалисты воссоздадут по сохранившимся образцам окна и двери, приведут в порядок стены, полы и потолки", — приводятся в материале слова Емельянова.

Кроме того, специалисты укрепят кирпичную кладку фундамента, восстановят штукатурное покрытие стен первого этажа, а все деревянные элементы покроют антисептиком. Емельянов подчеркнул, что здание является объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый̆ и основоположник отечественной̆ экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.
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