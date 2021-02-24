Средняя зарплата в Москве превысила 95 тысяч рублей 

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За 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Москве выросла более чем на 6 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы, передает «Интерфакс»

«Средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1 процента к аналогичному периоду 2019 года и составила 95 719 рублей», — говорится в сообщении.

Наибольший рост зафиксирован в сферах здравоохранения и оказания социальных услуг — на 14,9 процента.

По словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, в ближайшие два года рост зарплат сохранится и составит 5,9-7 процентов.