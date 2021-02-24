Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Средняя зарплата в Москве превысила 95 тысяч рублей 

Мослента и ещё 10 8 часов назад
Средняя зарплата в Москве превысила 95 тысяч рублей
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»
За 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Москве выросла более чем на 6 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы, передает «Интерфакс».

«Средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1 процента к аналогичному периоду 2019 года и составила 95 719 рублей», — говорится в сообщении.

Наибольший рост зафиксирован в сферах здравоохранения и оказания социальных услуг — на 14,9 процента.
По словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, в ближайшие два года рост зарплат сохранится и составит 5,9-7 процентов.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Мослента: последние новости
В Москве провели перепись рыбы В Москве провели перепись рыбы Температуру в московских системах отопления повысили до максимума Температуру в московских системах отопления повысили до максимума В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Новости Москвы , Германия , Китай , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
00:32
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение