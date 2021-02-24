«Дом на Брестской» возобновил бесплатные экскурсии 

В «Доме на Брестской» возобновились бесплатные экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин

«Сценарий «Необычные объекты мегаполиса» появился на интерактивной карте в результате голосования в проекте «Активный гражданин». Посетителям демонстрируют дом-яйцо на Чистых прудах, шестиэтажный ажурный дом с бетонными решетками в виде цветочного орнамента на Ленинградском проспекте», — добавил Сергей Левкин.

Интерактивную карту Москвы открыли в «Доме на Брестской» в 2014 году. Сейчас разработано около 50 тематических сценариев, самые популярные среди посетителей — программа реновации, транспортная Москва, история градостроительства и необычные ракурсы столицы.

Попасть на экскурсию можно бесплатно, но только по предварительной записи по телефону: +7 (499) 250-35-82 или электронной почте: dom6@str.mos.ru.