Голосование за установку памятника на Лубянке стартует 25 февраля 

В четверг, 25 февраля, на платформе "Активный гражданин" стартует голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в столице.

Москвичи смогут выбрать одного из двух исторических деятелей — князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского . Голосование продлится до 5 марта включительно, за ходом опроса будет следить специальная комиссия.

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился с телеканалом Москва 24 своим мнением по поводу установки памятника политическому деятелю и революционеру Феликсу Дзержинскому.

Познер отметил, что Дзержинский имеет отношение к кровавой части русской истории.

"Почему надо ему ставить памятник, в связи с чем, я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо", — поделился мнением телеведущий.

При этом, отдельно стоящего памятника князю Александру Невскому в столице нет. Его портрет можно увидеть на картине Павла Корина , которая хранится в Третьяковской галерее, а также на потолке станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии.

Москвовед Виталий Калашников выразил мнение, что это связано с тем, что биография князя с Москвой никак не связана.

"Отдельно стоящего памятника Невскому в Москве нет вероятно потому, что в отличие от других городов, где такие монументы имеются, например, Псков, Переславль-Залесский или Санкт-Петербург, так вот в отличие от этих городов биография князя с Москвой никак не связана. Да, Москва в период его жизни уже существовала уже лет 150, но тогда она была маленьким таким заштатным и совершенно непривлекательным городом, в котором Александр, как известно, никогда не был", — рассказал Калашников.

Москвичам напомнили биографии Дзержинского и Невского. Так, Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны. Помимо этого, он руководил восстановлением технической базы железных дорог.

Также Дзержинский основал ВЧК, которая стала основным инструментом "красного террора".

Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, Великим князем киевским и Великим князем владимирским. Кроме того, в 16 веке русская православная церковь канонизировала Невского. Невский известен тем, что он не проиграл ни одной битвы, а самыми известными победами стали: Битва со шведами на Неве, Битва против Левонского ордена (Ледовое побоище), Литовский поход.

Голосование можно пройти на сайте "Активный гражданин" или в одноименном мобильном приложении.