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Вестибюль станции метро «Воробьевы горы» закрыли на вход и выход 

РИАМО и ещё 2 1 час назад
Вестибюль станции метро «Воробьевы горы» закрыли на вход и выход
Фото: РИА Новости
Перед праздничным салютом в честь Дня защитника Отечества на вход и выход закрыли северный вестибюль станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии закрыт на вход и выход по требованию полиции (перед салютом)», — говорится в сообщении.

Пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции «Воробьевы горы» — первый и второй выходы.
Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве во вторник в 21:00. Для запуска подготовили три площадки — на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на территория ВДНХ.
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