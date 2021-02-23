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В Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества 

Москва24 и ещё 4 4 часа назад
В Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во вторник вечером в Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. Световое шоу продолжалось более 10 минут.
Увидеть салют москвичи и гости столицы могли на трех площадках. Для запуска в городе выбрали Лужнецкую набережную, парк Победы на Поклонной горе, а также ВДНХ. Начался салют в 21:00.
Ранее Главархив Москвы рассказал историю Дня защитника Отечества. В 1919 году 23 февраля отмечали День Красного подарка. Дата была приурочена к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой.
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Новости Москвы , Новосибирск , Новосибирская Область
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