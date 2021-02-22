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Погода в Москве: к выходным резко упадет атмосферное давление 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
К выходным в Москве резко упадет атмосферное давление
Фото: РИА Новости
К выходным в Москве резко упадет атмосферное давление, к субботе (27 февраля) достигнет 30 единиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос » Александра Синенкова.
По его словам, «барической пилы» (резкие колебания давления) в столице пока не было, так как давление все время стремилось вверх. В ближайшие сутки оно достигнет 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений.
В среду, 24 февраля, давление резко понизится до 757-758, на следующий день — до 748, в субботу достигнет 738 миллиметров, что уже говорит о наступлении «пилы», отметил эксперт.
Кроме того, уже 25 февраля в Москве ожидаются положительные значения температуры. Но в воскресенье, 28 февраля, столбики термометра вновь упадет но минусовых значений (-3°C), в понедельник — до -15°C.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -11°С.
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