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В аэропортах Москвы отменено и задержано более 25 авиарейсов 

ИА Regnum 2 часа назад
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 25 авиарейсов
Фото: РИА Новости
Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов.
Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.
Ранее портал «Метеовести» сообщил, что с 21 по 23 февраля Москва будет находиться под влиянием очередного южного циклона, который принесет сильный мороз и снегопад.
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