В аэропортах Москвы отменено и задержано более 25 авиарейсов 

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Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы . Об этом в воскресенье, 21 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеовести» сообщил, что с 21 по 23 февраля Москва будет находиться под влиянием очередного южного циклона, который принесет сильный мороз и снегопад.