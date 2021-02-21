Сильнейшие за 65 лет морозы придут в Москву 23 февраля

«Последний раз так морозно в этот день в мегаполисе было 65 лет назад — в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали -27,1°, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году — тогда столбики термометров застыли на отметке -30,5», — говорят метеорологи.