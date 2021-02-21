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Погода в Москве: аномальный мороз грядет 23 февраля 

Майк Габриелян 17 минут назад
Сильнейшие за 65 лет морозы придут в Москву 23 февраля
Фото: ТАСС
Москву ждет рекордный холод и аномальное давление в День защитника Отечества. Столице предсказали самый сильный мороз за последние 65 лет. Температура составит -27 градусов. Еще холоднее погода будет в Подмосковье — — 33 градусов. Об этом сообщают «Метеовести».
Ночью 23 февраля в Москве ударят трескучие морозы до -25, -27 градусов. Днем в городе будет теплее: -14, -16 градусов.
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«Последний раз так морозно в этот день в мегаполисе было 65 лет назад — в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали -27,1°, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году — тогда столбики термометров застыли на отметке -30,5», — говорят метеорологи.

Кроме того, серьезно поднимется атмосферное давление, до 768 мм рт. ст. Это на 23 единицы выше нормы. Подобное аномально высокое атмосферное давление также претендует на рекорд.

«Оно негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, которые как будто бы погрузятся в шахту и опустятся на глубину 250 метров», — предупреждают синоптики.

Ранее «Рамблер» сообщал, что синоптики пообещали наступление весны в России к концу марта.
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Новости Москвы , Погода
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