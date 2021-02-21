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Погода в Москве: В воскресенье в Москве ожидается снег и минус 7 градусов 

News.ru 1 час назад
В воскресенье в столице пройдет снег
Фото: ТАСС
В воскресенье, 21 февраля, в Москве ожидается до 7 градусов мороза и снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днём температура воздуха в столице составит от минус 7 до минус 5 градусов. Облачно, возможны снег и местами гололедица. Ночью в Москве минус 13–15 градусов.
Ветер южный, скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 752 миллиметров ртутного столба.
В первые дни после праздников в Москве снова ожидаются обильные снегопады. 24–25 февраля в столице может выпасть ещё до 7 см снега, а в Подмосковье снежный покров может вырасти на 10 см. Наиболее обильные осадки в виде снега ожидаются во вторник, 24 февраля. На следующий день количество выпавшего снега будет постепенно снижаться.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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