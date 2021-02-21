В воскресенье в столице пройдет снег

В воскресенье, 21 февраля, в Москве ожидается до 7 градусов мороза и снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём температура воздуха в столице составит от минус 7 до минус 5 градусов. Облачно, возможны снег и местами гололедица. Ночью в Москве минус 13–15 градусов.

Ветер южный, скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 752 миллиметров ртутного столба.

В первые дни после праздников в Москве снова ожидаются обильные снегопады. 24–25 февраля в столице может выпасть ещё до 7 см снега, а в Подмосковье снежный покров может вырасти на 10 см. Наиболее обильные осадки в виде снега ожидаются во вторник, 24 февраля. На следующий день количество выпавшего снега будет постепенно снижаться.