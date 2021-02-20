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В Москве завершают работы по ликвидации последствий снегопада 

RT на русском 2 часа назад
В Москве убрали 28 млн кубических метров снега
Фото: РИА Новости
Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада.
Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

«Городские службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 млн куб. м снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.
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