Участок метро «Улица Новаторов» и «Мамыри» готов на треть

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Участок Троицкой линии столичного метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Мамыри» готов на треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новые станции будут сделаны в современной эстетике и получат индивидуальный образ. Так, стены и потолки отделают разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол — гранитом, мрамором или габбро.

— В дизайне будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета, — цитирует Бочкарева официальный портал мэра Москвы.