Высота сугробов в Москве может побить полувековой рекорд

Высота снежного покрова в столице может превзойти рекорд 1966 года — высота сугробов может достичь 70 см. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сейчас у нас должно быть по норме 38-39 см снега, на сегодня у нас 55 см. Мы ожидаем, что до конца февраля выпадет еще 15 см, и мы побьем рекорд по высоте. Рекорд был в 1966 году — 64 см снега», — сказал Цыганков.

Он добавил, что снег возможен не только в марте, но и в апреле.