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Погода в Москве: Высота сугробов может побить более чем полувековой рекорд и достигнуть 70 см 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Высота сугробов в Москве может побить полувековой рекорд
Фото: РИА Новости
Высота снежного покрова в столице может превзойти рекорд 1966 года — высота сугробов может достичь 70 см. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сейчас у нас должно быть по норме 38-39 см снега, на сегодня у нас 55 см. Мы ожидаем, что до конца февраля выпадет еще 15 см, и мы побьем рекорд по высоте. Рекорд был в 1966 году — 64 см снега», — сказал Цыганков.

Он добавил, что снег возможен не только в марте, но и в апреле.
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