Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве

Москве курьер заехал в трамвай на мопеде. Курьезный случай попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Работник службы доставки пиццы перевез свой скутер на общественном транспорте, который помог ему затащить в салон один из прохожих. Пассажиры трамвая не оценили такой поступок молодого человека. Они пожаловались ему на запах бензина. Однако тот ответил, что мопед является его багажом.

Сейчас курьера разыскивают правоохранители. Как минимум, находчивому доставщику грозит штраф. Но если в его действиях обнаружат признаки хулиганства, то дело может дойти до уголовной ответственности.