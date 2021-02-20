В Москве заработала госуслуга «Консульская легализация документов» 

В пяти столичных флагманских офисах «Мои документы» и во Дворце госуслуг на ВДНХ отныне доступна услуга «Консульская легализация документов». Раньше она была доступна только в одном из флагманских офисов. Услугу предоставляет Консульский департамент министерства иностранных дел РФ . Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Подлинность официального документа одного государства для признания в другом позволяет подтвердить апостиль. В том числе, специальные печати должностного лица, который выдавал документ, а также подписи и статусы. Услуга доступна и для российских, и для иностранных граждан вне зависимости от регистрации по месту жительства и пребывания в стране. Но она не действует для индивидуальных предпринимателей.

Срок предоставления документов составляет пять рабочих дней. Каждый документ облагается государственной пошлиной в размере 350 рублей. Сейчас услуга доступна в офисах по адресам: Пресненская набережная, дом 2; Новоясеневский проспект, дом 1; Кировоградская улица, дом 13а; Щелковское шоссе, дом 75; Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 и проспект Мира, дом 119, строение 71. Все данные офисы работают ежедневно с 10 до 22 часов.