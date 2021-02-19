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Дептранс запустил бота, проверяющего пропуска в Москву для грузовиков 

Москва24 57 минут назад
Дептранс запустил бота для проверки пропуска для грузовиков
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент транспорта Москвы объявил о запуске бота, который позволяет проверить статус пропуска для грузового транспорта для въезда в столицу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Мгновенно узнать статус вашего пропуска на грузовой автомобиль для въезда в Москву и на МКАД теперь можно в боте @MosTruckBot", — указано в публикации.

В Дептрансе напомнили, что 20–21 февраля в Москве ограничат проезд по МКАД для грузовиков весом больше 12 тонн. Кроме того, будет запрещен транзитный проезд через город — водителям придется воспользоваться ЦКАД.
При этом большегрузы, направляющиеся в столицу и имеющие пропуска, смогут проехать без ограничений. Оформить пропуск можно на сайте мэра и правительства Москвы.
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