Дептранс запустил бота для проверки пропуска для грузовиков

Департамент транспорта Москвы объявил о запуске бота, который позволяет проверить статус пропуска для грузового транспорта для въезда в столицу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Мгновенно узнать статус вашего пропуска на грузовой автомобиль для въезда в Москву и на МКАД теперь можно в боте @MosTruckBot", — указано в публикации.

В Дептрансе напомнили, что 20–21 февраля в Москве ограничат проезд по МКАД для грузовиков весом больше 12 тонн. Кроме того, будет запрещен транзитный проезд через город — водителям придется воспользоваться ЦКАД.