В Новой Москве возведут три пригородных вокзала

Современные пригородные вокзалы Кокошкино, Толстопальцево и Внуково начнут работу в Новой Москве в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Станции создадут транспортный каркас Новомосковского административного округа. После реконструкции они станут комфортными для пассажиров, что повысит привлекательность Новой Москвы.
"В будущем они войдут в состав D4 и сделают комфортнее поездки для жителей ближайших районов. Здесь построят новые платформы с навесами от непогоды, сделают безопасные переходы через пути, а чтобы пользоваться станциями могли все пассажиры, установят лифты, пандусы и другие удобства", — сказано в сообщении.