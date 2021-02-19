Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Новой Москве до конца года возведут три пригородных вокзала 

runews24.ru и ещё 1 2 часа назад
В Новой Москве возведут три пригородных вокзала
Фото: из открытых источников
Современные пригородные вокзалы Кокошкино, Толстопальцево и Внуково начнут работу в Новой Москве в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Станции создадут транспортный каркас Новомосковского административного округа. После реконструкции они станут комфортными для пассажиров, что повысит привлекательность Новой Москвы.

"В будущем они войдут в состав D4 и сделают комфортнее поездки для жителей ближайших районов. Здесь построят новые платформы с навесами от непогоды, сделают безопасные переходы через пути, а чтобы пользоваться станциями могли все пассажиры, установят лифты, пандусы и другие удобства", — сказано в сообщении.

Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
runews24.ru: последние новости
В Москве за неполные сутки выпало 25% месячной нормы осадков В Москве за неполные сутки выпало 25% месячной нормы осадков Мопед вместе с доставщиком пиццы прокатился в московском трамвае Мопед вместе с доставщиком пиццы прокатился в московском трамвае В Москве в 2,5 тыс. домов проведут капитальный ремонт В Москве в 2,5 тыс. домов проведут капитальный ремонт
Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение