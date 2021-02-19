В Новой Москве возведут три пригородных вокзала

"В будущем они войдут в состав D4 и сделают комфортнее поездки для жителей ближайших районов. Здесь построят новые платформы с навесами от непогоды, сделают безопасные переходы через пути, а чтобы пользоваться станциями могли все пассажиры, установят лифты, пандусы и другие удобства", — сказано в сообщении.