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Собянин поблагодарил силовиков за безопасность москвичей 

ИА Regnum и ещё 1 45 минут назад
Собянин поблагодарил силовиков за безопасность москвичей
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, работающих в городе, за возросшее ощущение чувства безопасности среди жителей.
На церемонии вручения премии в области безопасности он отметил, что за семь лет число жителей Москвы, которые чувствуют себя в безопасности, увеличилось с 30% до 70%, что говорит об огромной работе, которую проводят силовые структуры.
При этом городские власти будут поддерживать правоохранителей в обеспечении материальной базой.

«Потому что мы считаем, что это направление — одно из самых важных направлений в нашей совместной деятельности», — цитирует мэра «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пандемия коронавируса идёт на спад, а система здравоохранения сумела выдержать нагрузку, заявил мэр города Сергей Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МВД , Интерфакс
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