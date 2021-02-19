Собянин поблагодарил силовиков за безопасность москвичей 

На церемонии вручения премии в области безопасности он отметил, что за семь лет число жителей Москвы, которые чувствуют себя в безопасности, увеличилось с 30% до 70%, что говорит об огромной работе, которую проводят силовые структуры.

При этом городские власти будут поддерживать правоохранителей в обеспечении материальной базой.

«Потому что мы считаем, что это направление — одно из самых важных направлений в нашей совместной деятельности», — цитирует мэра «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пандемия коронавируса идёт на спад, а система здравоохранения сумела выдержать нагрузку, заявил мэр города Сергей Собянин.