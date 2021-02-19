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«Аптекарский огород» с 20 февраля будет работать на час дольше — до 21:00 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Аптекарский огород» будет работать на час дольше
Фото: РИА Новости
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» с 20 февраля будет работать на час дольше — до 21:00 ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба сада.

«С 20 февраля в честь открытия VII ежегодной выставки «Репетиция весны» ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» будет работать на час дольше — до 21:00 ежедневно. До 14 марта 2021 года — крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений. 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцветут на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны. Ежегодную «Репетицию весны» любят в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые невероятно правдоподобно переносят посетителей в красочные Нидерланды», — говорится в сообщении.

«Аптекарский огород» расположен по адресу: проспект Мира, д. 26, стр. 1.
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