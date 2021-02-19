«С 20 февраля в честь открытия VII ежегодной выставки «Репетиция весны» ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» будет работать на час дольше — до 21:00 ежедневно. До 14 марта 2021 года — крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений. 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцветут на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны. Ежегодную «Репетицию весны» любят в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые невероятно правдоподобно переносят посетителей в красочные Нидерланды», — говорится в сообщении.