Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса 

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге написал , что в российской столице пандемия коронавируса отступает. По его словам, система здравоохранения успешно прошла проверку на прочность.

Градоначальник подчеркнул, что впереди еще много работы, но предварительные результаты уже можно подвести. Так, сегодня можно с уверенностью заявлять, что столичные медики выдержали экстремальную нагрузку.

«Не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», — отметил московский мэр.

Собянин напомнил, что в начале 2010-х гг. прошло тотальное переоснащение московских больниц и поликлиник современным оборудованием: были поставлены хирургические роботы, томографы, ангиографы и т.д. В период пандемии, по его словам, медицинские аппараты спасли тысячи жизней.

Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время продолжают работать удаленно не более миллиона жителей столицы, а в ближайшие месяцы город вернется к обычной жизни.