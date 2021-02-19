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Москва

Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса 

Павел Тиунов 26 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге написал, что в российской столице пандемия коронавируса отступает. По его словам, система здравоохранения успешно прошла проверку на прочность.
Градоначальник подчеркнул, что впереди еще много работы, но предварительные результаты уже можно подвести. Так, сегодня можно с уверенностью заявлять, что столичные медики выдержали экстремальную нагрузку.
Назван способ защитить деньги от коронавируса

«Не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», — отметил московский мэр.

Собянин напомнил, что в начале 2010-х гг. прошло тотальное переоснащение московских больниц и поликлиник современным оборудованием: были поставлены хирургические роботы, томографы, ангиографы и т.д. В период пандемии, по его словам, медицинские аппараты спасли тысячи жизней.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время продолжают работать удаленно не более миллиона жителей столицы, а в ближайшие месяцы город вернется к обычной жизни.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что если граждане продолжат соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, то 60-70% населения России приобретут иммунитет к данной болезни. После этого, в 2021 году, может быть отменено обязательное ношение масок.
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Новости Москвы , Видео , Владимир Ефимов , Сергей Собянин , Роспотребнадзор
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