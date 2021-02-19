Столичные парки подготовили программу к 23 Февраля

Московские парки подготовили специальную программу в честь Дня защитника Отечества, в которую вошли как офлайн-, так и онлайн-мероприятия.

Так, любителей активного отдыха приглашают на соревновании по мини-биатлону, которые пройдут с 21 по 23 февраля в парке «Сокольники» на Большом круге. Запланированы четыре ежедневные гонки по 40 минут каждая. Старт намечен на 12:40, 13:40, 14:40 и 15:40. Принять участие в соревнованиях можно после предварительной регистрации на официальном сайте мэра Москвы

В Воронцовском, Таганском парках и парке «Красная Пресня» взрослые и дети старше шести лет смогут сразиться в лазертаг. В Воронцовском парке игры пройдут на большой поляне с 13:00 до 15:00. В Таганском парке соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе с 10:00 до 19:00. В парке «Красная Пресня» игры пройдут с 10:00 до 17:00 в шатре на Малом острове.

Парк «Фили» 23 февраля приглашает горожан на праздничный концерт, который начнется в 14:00 в выставочном центре. Здесь будут звучать военные и патриотические песни. Для гостей будут организованы танцевальное представление и тематические интерактивные конкурсы.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на странице Мосгорпарка в социальной сети « ВКонтакте ». Отмечается, что для участия в офлайн-мероприятиях необходимы предварительная регистрация и средства индивидуальной защиты.

Помимо этого, праздничные мероприятия предусмотрены и в онлайн-формате.

Так, усадьба Воронцово организовала праздничную онлайн-викторину. С 21 по 23 февраля на страницах парка в соцсетях можно будет проверить свои знания о Советской и Российской армиях.

Помимо этого, столичные парки подготовили для детей мастер-классы, в ходе которых они смогут смастерить праздничную открытку или создать рисунок для своих пап, братьев и дедушек.

23 февраля в 12:00 на страницах Бабушкинского парка в социальных сетях состоится урок рисования, на котором ребята научатся изображать планирующий над полями самолет.

В это же время на онлайн-страницах Таганского парка пройдет мастер-класс по изготовлению праздничной открытки. Для участия в нем будут нужны бумага формата А4, цветная бумага (красного, белого и синего цветов), атласная лента шириной два сантиметра, клей, ножницы, фигурный дырокол «Веточка».

Также видео мастер-класса по изготовлению открытки на тему авиации появится 23 февраля в 15:00 в социальных сетях парка «Ходынское поле». Здесь понадобятся бумага, клей, цветные карандаши, ножницы.