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Около 25 млн кубометров снега убрали в Москве 

РИАМО и ещё 4 18 февраля 2021
Около 25 млн кубометров снега убрали в Москве
Фото: РИАМО
Из Москвы вывезли около 25 миллионов кубометров снега, было утилизировано до 3 миллионов кубометров снега, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
12 февраля на Московский регион обрушился сильный снегопад. Выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла рекордного значения.

«Снежные горы до сих пор еще находятся на территории Москвы, мы постоянно вывозим, всего вывезено около 25 миллионов (кубометров — ред.). Какие-то космические масштабы», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что уже было утилизировано до 3 миллионов кубометров снега.
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