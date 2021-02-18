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Схема движения транспорта временно изменится на двух улицах в ЦАО и ЮЗАО 

Mos.ru и ещё 1 55 минут назад
Схема движения транспорта временно изменится на двух улицах в ЦАО и ЮЗАО
Фото: Mos.ru
Ограничение движения связано с проведением инженерных работ.
На двух улицах в Центральном и Юго-Западном административных округах Москвы временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением инженерных работ. По 22 июля ограничения действуют на Новоясеневском проспекте в районе владения 3. Для водителей будут недоступны участки двух полос движения и ликвидирована парковка.
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Помимо этого, по 30 мая на улице Грузинский Вал поэтапно закрываются участки дороги, проехать можно будет по одной полосе.
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