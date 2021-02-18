Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Температуру батарей увеличат в Москве из‑за аномальных морозов 

РИАМО и ещё 2 1 час назад
Температуру батарей увеличат из‑за аномальных морозов
Фото: ТАСС
В Москву возвращаются аномальные морозы, из-за чего температуру отопления в жилых домах будут постепенно повышать, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В предстоящие выходные и в начале следующей неделе ночью в городе прогнозируется до минус 27 градусов, а днем температура составит минус 22-24 градуса.

«Несмотря на низкую температуру, в московских домах будет тепло. С наступлением морозов коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города», — говорится в сообщении.

Корректировка идет в авторежиме под контролем диспетчеров на основании показателей датчиков температуры.
В связи с предстоящими холодами температура теплоносителя в городской системе будет максимальная — 130 градусов.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
РИАМО: последние новости
Москвичам рассказали, как сделать персонализированную «Тройку» Москвичам рассказали, как сделать персонализированную «Тройку» Движение поездов восстановили на «салатовой» ветке метро после сбоя Движение поездов восстановили на «салатовой» ветке метро после сбоя До минус 20 градусов похолодает в Московском регионе грядущей ночью До минус 20 градусов похолодает в Московском регионе грядущей ночью
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение