Температуру батарей увеличат из‑за аномальных морозов

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Москву возвращаются аномальные морозы, из-за чего температуру отопления в жилых домах будут постепенно повышать, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В предстоящие выходные и в начале следующей неделе ночью в городе прогнозируется до минус 27 градусов, а днем температура составит минус 22-24 градуса.

«Несмотря на низкую температуру, в московских домах будет тепло. С наступлением морозов коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города», — говорится в сообщении.

Корректировка идет в авторежиме под контролем диспетчеров на основании показателей датчиков температуры.

В связи с предстоящими холодами температура теплоносителя в городской системе будет максимальная — 130 градусов.