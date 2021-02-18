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Фестиваль природы «Первозданная Россия» открылся в Москве 

ТАСС и ещё 2 18 февраля 2021
Фестиваль природы «Первозданная Россия» открылся в столице
Фото: РИА Новости
Восьмой Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся в выставочных залах Союза художников в здании Новой Третьяковки в пятницу, он объединит выставку работ фотографов со всей России, а также образовательную программу.

"Подготовка к каждой следующей выставке начинается в тот день, когда заканчивается предыдущая. Предыдущий, седьмой, фестиваль закончился 16 февраля 2020 года. И это было время, когда мы только начинали узнавать такие слова как "пандемия". Мы начинали учиться жить в новых условиях, и никто не знал, что будет с нами через несколько месяцев и тем более через год", — сказал на открытии председатель оргкомитета фестиваля, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он рассказал, что за прошлые годы фестиваль "Первозданная Россия" посетили более 3 млн человек. Косачев отметил, что, несмотря на непростой год, нынешний фестиваль проходит в те сроки, которые были запланированы изначально.

"Проект, конечно, колоссально важен для нашей страны, для наших людей. Для нового осознания того, сколь хрупка окружающая среда", — добавил он.

В экспозиции можно увидеть работы более 200 фотографов, сделанные в разных уголках России — от Калининграда до Сахалина. Посетители смогут познакомиться с животными, обитающими во всех регионах страны, а также узнать о редчайших представителях фауны, находящихся на грани исчезновения, и увидеть кадры краснокнижных животных в естественной среде обитания.
Выставку дополнит масштабная программа, включающая лекции, мастер-классы, встречи с экспертами, а также мероприятия для детей. В рамках мероприятия пройдут тематические дни — "День природной фотографии", "День Красной книги", "День науки", "День полярного медведя". Фестиваль продлится до 4 апреля. Организаторы отмечают, что он проходит с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности.
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