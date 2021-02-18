Еще 12 см снега выпадет в выходные в Москве

«За выходные в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, снега выпадет 10-12 см. В текущем феврале снега в Москве выпадает больше нормы, и происходит это на фоне морозной погоды, что не характерно для средней полосы России», — говорится в сообщении.