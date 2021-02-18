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Погода в Москве: Еще 12 см снега выпадет в Москве в предстоящие выходные 

Агентство «Москва» и ещё 1 45 минут назад
Еще 12 см снега выпадет в выходные в Москве
Фото: ТАСС
Сугробы в Москве вырастут на 10-12 см в праздничные выходные с 21 по 23 февраля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«За выходные в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, снега выпадет 10-12 см. В текущем феврале снега в Москве выпадает больше нормы, и происходит это на фоне морозной погоды, что не характерно для средней полосы России», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», москвичей в праздничные выходные ждет «температурная пила». Погода будет крайне изменчивой: выходные начнутся с существенного потепления до минус 2 — минус 7 градусов в дневные часы, но уже 23 февраля прогнозируется до минус 14 градусов мороза днем и до минус 18 градусов ночью.
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Новости Москвы , Погода , АГН "Москва"
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