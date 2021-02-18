Еще 12 см снега выпадет в выходные в Москве

Сугробы в Москве вырастут на 10-12 см в праздничные выходные с 21 по 23 февраля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«За выходные в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, снега выпадет 10-12 см. В текущем феврале снега в Москве выпадает больше нормы, и происходит это на фоне морозной погоды, что не характерно для средней полосы России», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», москвичей в праздничные выходные ждет «температурная пила». Погода будет крайне изменчивой: выходные начнутся с существенного потепления до минус 2 — минус 7 градусов в дневные часы, но уже 23 февраля прогнозируется до минус 14 градусов мороза днем и до минус 18 градусов ночью.