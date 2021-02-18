Собянин: 600 тыс. горожан уже привились от коронавируса

Почти 600 тыс. жителей Москвы уже сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей", — написал Собянин в своем блоге . Он также напомнил, что препаратом заинтересовалось множество стран.

Собянин подчеркнул, что в ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи город проведет несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от коронавируса. Одним из таковых он назвал эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, которое на этой неделе уже стартовало.

"Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев или даже год после вакцинации", — рассказал Собянин.

Он заметил, что подобное исследование "позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона".